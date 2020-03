Pacientes sem sintomas aceleraram propagação do novo coronavírus

Os pacientes contaminados com o novo coronavírus (Covid-19) que não manifestaram sintomas da doença aceleraram a propagação do vírus na sociedade, de acordo com um novo estudo científico publicado pela revista Science e feito por um time de cientistas de universidades da China, dos Estados Unidos e da Inglaterra.

A pesquisa indica que 79% dos casos reportados de contágio do Covid-19 vieram de indivíduos que não reportaram sintomas. Na visão dos pesquisadores, é por isso que o vírus se propagou rapidamente pelo mundo.

“A explosão dos casos de COVID-19 na China foi causada principalmente por indivíduos com sintomas leves, limitados ou inexistentes que não foram detectados”, afirma, em nota, o co-autor do estudo, Jeffrey Shaman, da Mailman School da Universidade de Columbia. “Dependendo de sua contagiosidade e número, casos não detectados podem expor uma parcela muito maior da população a vírus do que ocorreria de outras formas. Descobrimos a China tinha muitos indivíduos infectados com a Covid-19 não detectados e contagiosos. As transmissões furtivas continuarão a apresentar um grande desafio para a contenção deste surto daqui para frente.”

Os pesquisadores admitem que essa propagação silenciosa do vírus dificulta a modelagem de espalhamento feita no estudo. Ainda assim, na visão deles, a limitação de viagens internacionais e medidas de higiene tomadas pelos indivíduos ajudam a conter o avanço da vírus pela mundo.