São Paulo – A implantação de telas de autoatendimento nas unidades do Mc Donald’s desde 2017 fazem sucesso. A praticidade e rapidez na escolha do lanche e no processo de compra facilitaram a vida dos clientes, mas uma notícia não muito agradável traz um alerta importante sobre higiene nos fast foods: especialistas em microbiologia da Universidade Metropolitana de Londres realizaram recentemente uma análise do material encontrado sobre as telas sensíveis ao toque de oito restaurantes do McDonald’s no Reino Unido a pedido da reportagem do jornal britânico Metro. Como resultado, a equipe encontrou uma série de bactérias potencialmente preocupantes e contagiosas.

Todas as amostras coletadas continham bactérias coliformes, uma ampla classe de bactérias encontrada nas fezes de animais de sangue quente, assim como os bacilos. Também foram descobertas em duas amostras grupos de bactérias do tipo listeria, que são responsáveis por doenças semelhantes a intoxicações alimentares, podendo ser fatal em grávidas ou em pessoas com o sistema imunológico enfraquecido.

Outras bactérias encontradas nos painéis digitais das unidades do Mc Donald’s avaliadas incluem os estafilococos, um dos grupos mais comuns de patógenos humanos, as pseudomonas, que podem causar infecções pulmonares, e o grupo Klebsiella, associado a infecções do trato urinário e diarreia.

Preocupação é do cliente

Embora pareçam assustadores, os resultados mostram que a rede de fast food é um ambiente tão contaminado quanto qualquer outro, já que os grupos de bactérias encontrados estão presentes em diversos lugares de alta circulação de pessoas. Porém, como se trata de um restaurante, a preocupação com a higiene deve ser reforçada.

Defendendo a empresa, um porta-voz do McDonald’s disse ao Metro: “Nossas telas de auto-atendimento são limpas com frequência ao longo do dia. Todos os nossos restaurantes também oferecem facilidades para os clientes lavarem as mãos antes de comer”. Resta saber se os clientes cumprem seu papel.