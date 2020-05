Os fumantes parecem estar mais protegidos contra o coronavírus. Por quê?

Cigarro e coronavírus: uma das possíveis teorias é a de que a nicotina, reconhecidamente danosa, teria efeito contra o patógeno Cigarro e coronavírus: uma das possíveis teorias é a de que a nicotina, reconhecidamente danosa, teria efeito contra o patógeno

Dentre os inúmeros estudos em curso tentando mapear a penetração do coronavírus em diferentes estratos da população, um em específico tem chamado a atenção — pesquisadores franceses mapearam que um percentual pequeno dos doentes são fumantes. Um quarto dos adultos franceses fumam, mas apenas 8,5% de 11.000 pacientes internados em hospitais parisienses são fumantes.

A estatística corrobora outra pesquisa, feita na China e publicada no fim de março pelo New England Journal of Medicine, que mostra que apenas 12,6% de 1.099 doentes eram fumantes, ante uma média de 28% na população adulta da China. É sinal de que, de alguma forma, o cigarro é uma proteção contra a covid-19?

Para os pesquisadores franceses, a resposta é sim. O motivo tem intrigado médicos por ser inédito nas pesquisas de saúde feitas com doenças respiratórias. Os fumantes, diz a pesquisa, são tão suscetíveis a contrair o vírus quanto qualquer pessoa. Mas fumantes infectados costumam ter menos sintomas graves a ponto de dar entrada em hospitais. O estudo tem um resultado oposto de uma pesquisa publicada pelo European Respiratory Journal mostra que fumantes correm mais risco de vida pelo novo coronavírus.

Reportagem da revista Economist sugere que o mais provável é que a nicotina tem algum efeito contra o coronavírus. Para evitar uma corrida pela nicotina, o govenro francês chegou a suspender a venda online da substância no dia 24, além de limitar as vendas em farmácias. Agora, os autores do estudo, que incluem a prestigioasa universidade Sorbonne e o não menos renomado instituto Pasteur, vão oferecer nicotina a grupos controlados de doentes.

A nicotina, reconhecidamente danosa, pode proteger os fumantes por envolver membranas celulares e evitar o ataque do vírus invasor. Também pode suavizar inflamações, uma característica já conhecida da substância.

Entre os vários outros tratamentos em andamento o mais promissor é o feito com o remédio Remdesivir, usado para tratar doenças como o ebola. A pesquisa pela vacina mais avançada parece ser a coordenada pela Universidade Oxford, no Reino Unido, com distribuição prevista para meados de 2021, se tudo sair conforme o previsto.

A preocupação do governo francês é que os dados iniciais do estudo levem a uma corrida pelo cigarro, o que seria uma consequência surrealista da pandemia que já fez 3 milhões de vítimas pelo mundo. O novo estudo deve trazer respostas em três semanas.