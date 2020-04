Os 10 sintomas raros ou pouco conhecidos causados pelo novo coronavírus

Os sintomas mais comuns causados pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2) são febre, tosse seca e dificuldade para respirar. No entanto, o vírus pode causar outros sintomas menos frequentes. Estudos científicos preliminares e constatações de instituições médicas sobre a doença chamada de covid-19 indicam problemas de saúde relacionados, mas pouco frequentes. Alguns exemplos são dores musculares, indisposição ou dores de cabeça.

Confira, na lista abaixo, os sintomas raros ou pouco conhecidos do novo coronavírus.

Dor de cabeça

Em um estudo feito por cientistas chineses, publicado no jornal científico The Lancet, a dor de cabeça foi um sintoma reportado por 8% dos pacientes com quadros clínicos de covid-19.

Tontura e dor no peito

Tontura e dor no peito são sintomas relacionados com a covid-19, de acordo com a americana Cleveland Clinic. Quando ocorrem junto a outros ligados ao novo coronavírus, a recomendação da clínica é procurar o atendimento médico.

Coriza

A coriza é mais frequentemente um sintoma de alergias ou gripes, mas ela está entre os sintomas raros da covid-19. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cinco a cada cem casos da doença causada pelo novo coronavírus apresentaram coriza.

Mal-estar

O mal-estar é um sintoma muito amplo, mas está entre os mais comuns entre os sintomas listados como atípicos. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos informa que a confusão mental severa pode ocorrer em quadros de covid-19.

Problemas intestinais

A diarreia apareceu em 3% dos casos no estudo feito por cientistas chinesas e publicado no The Lancet. Porém, em um segundo estudo sobre o tema, pesquisadores, também chineses, reportam que o sintoma foi reportado em três a cada dez casos da covid-19.

Segundo a OMS, 11% dos pacientes com coronavírus tiveram calafrios e 14% tiveram dores musculares. Ou seja, pouco mais de uma a cada dez pessoas tem esses sintomas. Vale notar que dores musculares e calafrios também são sintomas de outras doenças menos severas do que a covid-19.

Náusea

A OMS informa que a náusea foi reportada em cinco a cada cem casos de contágio pelo novo coronavírus.

Conjuntivite

A conjuntivite não é um sintoma comum do novo coronavírus, mas pode ser manifestada em alguns casos. A Academia Americana de Oftamologia emitiu um alerta para profissionais de saúde sobre a covid-19 e a conjuntivite. A conjuntivite causada pelo novo coronavírus seria como qualquer outra e, por isso, pode passar despercebida com um dos sintomas da doença.

Vale notar que o aparecimento de um ou mais sintomas considerados como raros ou pouco frequentes da covid-19 não são razão para suspeita apenas do contágio pelo novo coronavírus, uma vez que uma série de doenças podem estar relacionadas a eles. Em caso de dúvida, procure um médico – de preferência, via telemedicina para não se arriscar em um hospital em tempos de propagação de uma doença contagiosa como a covid-19.

As últimas notícias da pandemia do novo coronavírus