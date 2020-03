OMS e estudo científico contraindicam uso de ibuprofeno contra coronavírus

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendou não usar medicamentos com ibuprofeno no tratamento de pacientes contaminados com o novo coronavírus (Covid-19).

No lugar do anti-inflamatório, a entidade global recomenda o uso de paracetamol. Outros medicamentos que devem ser evitados são aspirina e corticoides.

De acordo com um estudo publicado no periódico científico The Lancet, os medicamentos que ativam o receptor EAC2 podem potencializar a ação do vírus, uma vez que esses receptores são usados pelo Covid-19 para invadir as células do corpo humano.

O estudo foi baseado em observação e, portanto, não estabelece relação de causa e consequência cientificamente.

Antes da recomendação formal da OMS para evitar o uso do ibuprofeno, o ministro da Saúde da França, Olivier Véran, contraindicou o uso do medicamento no tratamento do novo coronavírus.

“A ingestão de anti-inflamatórios pode ser um fator que agrava a infecção. Em caso de febre, tome paracetamol. Se você já está tomando medicamentos anti-inflamatórios, peça conselhos ao médico”, disse Véran, que é neurologista.