O novo coronavirus pode chegar à sua casa pela sola do sapato?

O novo coronavirus é contagioso. Cada pessoa pode infectar até três pessoas, segundo a Organização Mundial da Saúde. Por isso, mais de 500 mil pessoas no mundo todo já contraíram a doença causada por ele, chamada covid-19. A principal recomendação de entidades de saúde pública é lavar as mãos com frequência e usar álcool em gel quando estiver fora de casa – isso caso seja realmente necessário sair da residência. Mesmo tomando esses cuidados e higienizando tudo que trazemos da rua para dentro de casa, o vírus pode sobreviver na sola dos sapatos?

Como o coronavírus é novo, ainda não existem muitos estudos a respeito exclusivamente dele. No entanto, outros vírus e bactérias pode, sim, ser levados para dentro de casa por meio dos sapatos. De acordo com um estudo feito em 2008 por pesquisadores da Universidade do Arizona, as solas de sapatos, que normalmente são feitas de borracha, PVC ou couro, podem abrigar um grande número de bactérias. A pesquisa mostra que a sola do sapato pode ter mais de 400 mil vírus, bactérias e parasitas.

Então, é melhor tirar o sapato ao chegar em casa? A resposta é sim.

O ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta afirmou, em entrevista coletiva via internet, que a prática é recomendável não apenas por conta do risco de contágio do novo coronavírus, mas por uma questão de higiene.

Ainda assim, o Ministério da Saúde permite sair de casa para praticar exercícios físicos ao ar livre (mas não em grupo), levar o cachorro para passear e levar os filhos no parquinho, se não houver aglomeração.

Para andar de carro, o ministro recomenda andar sempre com vidros abertos, sem ar condicionado ligado. A recomendação é similar para casas, que devem estar sempre ventiladas, com janelas abertas sempre que possível.

Entidades de saúde e uma pesquisa feita na China indicam que a febre é o sintoma mais comum nos primeiros dias de contágio do novo coronavírus.

As últimas notícias da pandemia do novo coronavírus