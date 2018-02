O mundo marinho captado em 12 fotos espetaculares

São Paulo – A fotografia panorâmica de veículos militares britânicos da Segunda Guerra Mundial naufragados no fundo do Mar Vermelho rendeu ao fotógrafo alemão Tobias Friedrich o prêmio de melhor Fotógrafo Subaquático de 2018. A imagem “Cycle War” triunfou entre as mais de 5000 inscritas no concurso internacional promovido anualmente pelo UPY London, um braço da Sociedade Britânica de Fotógrafos Subaquáticos.

“Eu tinha essa imagem em mente por alguns anos, mas é impossível capturar o naufrágio em uma foto, porque não há espaço para fotografar esta cena em um único quadro. Minha solução foi tirar uma série de imagens e juntá-las como um panorama”. Tobias Friedrich

Veja abaixo outras imagens campeãs da competição.

Categoria: Fotógrafo subaquático britânico do ano

“Love Birds”, por Grant Thomas (Reino Unido)

Categoria: Fotógrafo subaquático mais promissor do Reino Unido

“How many pike?”, por Tony Stephenson (Reino Unido)

Categoria: Fotógrafo subaquático mais promissor

“ROAR”, por Man BD (Malásia)

Categoria: Grande-angular

“Humpback whale spy hopping”, por Greg Lecoeur (França)

Categoria: Macro

“Seahorse Density”, por Shane Gross (Canadá)

Categoria: Comportamento

“The Fisherman”, por Filippo Borgh (Itália)

Categoria: Retrato

“A sand tiger shark surrounded by tiny bait fish”, por Tanya Houppermans (Estados Unidos)

Categoria: Preto e Branca

“Crocodile reflections”, por Borut Furlan (Eslovênia)

Categoria: Câmera compacta

“Dancing with the giants”, por Simone Matucci (Nova Zelândia)

Categoria: Câmera compacta britânica

“Scratchy Seal”, Vicky Paynter (Reino Unido)