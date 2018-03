Novo tratamento devolve visão a dois pacientes

São Paulo – Um novo tratamento com células-tronco devolveu a visão a dois pacientes com severos danos nos olhos. Um homem na casa dos 80 anos e uma mulher com mais de 60, diagnosticados com degeneração macular relacionada à idade, conseguiram voltar a ler.

Acompanhados por 12 meses após o início do tratamento, os pacientes passaram de não conseguir ler absolutamente nada a ler de 60 a 80 palavras por minuto usando óculos de leitura comuns. O tratamento foi feito por especialistas do Moorfields Eye Hospital, em Londres.

Células humanas embrionárias foram colocadas no fundo dos olhos dos pacientes. A expectativa dos médicos é de que o tratamento esteja disponível nos próximos cinco anos no Reino Unido, onde 600 mil pessoas são afetadas pela degeneração macular. No Brasil, essa condição afeta mais de 3 milhões de pessoas.

“Os resultados sugerem que essa nova abordagem terapêutica seja segura e ofereça bons resultados visuais. Os pacientes que receberam o tratamento tinham casos severos de degeneração macular, e tiveram uma melhoria de visão que vai, de algum modo, melhorar suas vidas”, afirmou Lyndon da Cruz, consultor em oftalmologia no Moorfields Eye Hospital NHS Foundation Trust.

De acordo com o site New Scientist, Pete Coffey, da UCL Institute of Ophthalmology, delcarou que o estudo representar um progresso real na medicina regenerativa.

O estudo foi publicado no jornal Nature Biotechnology.