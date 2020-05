Nova síndrome pode agravar casos de coronavírus em crianças

A maioria das crianças tem quadros assintomáticos ou sintomas leves de covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. Mas um novo fenômeno pode agravar a infecção de crianças. Chamada síndrome pediátrica inflamatória multissistêmica, a condição foi identificada por médicos na Europa e nos Estados Unidos, de acordo com o jornal americano The New York Times.

Os sintomas envolvem inflamações na pele, no sangue, no coração e nas veias. A condição é nova e ainda pouco se sabe sobre ela. Os sintomas são similares aos da síndrome de Kawasaki, que tem como diferença o aparecimento de aneurismas coronários, no longo prazo, enquanto a nova síndrome causa apenas inflamações.

Crianças que apresentaram a nova síndrome ou tinham diagnóstico positivo de covid-19 ou tinham anticorpos relacionados ao coronavírus. A hipótese de Katie Schafer, pediatra de Detroit, é de que a condição pode ser uma consequência posterior da infecção pelo vírus.

Os efeitos da síndrome no longo prazo ainda são desconhecidos, uma vez que a condição é nova e ainda está sendo estudada.

Os tratamentos envolvem o uso de imunoglobulina intravenosa, esteroides, antibióticos e uma alta dose de aspirina. Em alguns casos graves, um respirador mecânico pode ser necessário.

