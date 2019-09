Novo dispositivo permite de coleta sangue em casa

São Paulo – Com o avanço da tecnologia em procedimentos de saúde, muitas startups, como a israelense Sight, estão procurando inovar as formas de realizar exames de sangue. A maioria delas está procurando formas menos invasivas, como um picada em um dos dedos. A startup suíça de nutrição Baze, porém, fornece aos seus clientes a opção de coletarem amostras de sangue do conforto de suas casas, por meio de um dispositivo tecnológico produzido pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), nos Estados Unidos.

A intenção da companhia é permitir que o indivíduo não precise sair de sua casa para realizar a coleta – algo que muitos pacientes não se sentem confortáveis em fazer. Esse dispositivo, que fica posicionado no braço do usuário, é capaz de coletar amostras de sangue em menos de cinco minutos. Para iniciar o processo, basta fixar o produto na parte superior do braço e apertar o botão central verde. Quando a luz se tornar vermelha, é sinal de que a amostra foi coletada.

Depois disso, o usuário deve enviar o kit com as amostras para o laboratório da Baze e preencher um formulário online dizendo quais são seus objetivsaos para melhorar a saúde. O laboratório, então, envia os suplementos que o cliente necessita mensalmente e o relatório sobre os nutrientes é disponibilizado online ou por meio do aplicativo da companhia.

Philip Schulte, presidente e fundador da companhia, disse em entrevista para o TechCrunch que o uso de suplementos para suprir deficiências de nutrientes e vitaminas pode ajudar a diminuir doenças decorrentes de tais problemas. Schulte ainda acrescentou que a Baze obteve um crescimento de 40% em número de assinantes no último mês. Com isso, a empresa de suplementos naturais Nature’s Way firmou uma parceria com a Baze e disponibilizou 6 milhões de dólares para ajudar a alavancar a empresa na mídia.

Os resultados ficam disponíveis no site ou no aplicativo da Baze após cerca de duas semanas. A assinatura é 100 dólares ao mês, e o primeiro mês é gratuito – o usuário tem a opção de começar a pagar apenas depois que receber os primeiros resultados. É possível se inscrever por meio deste website.