Noite desta terça-feira será marcada por Superlua

São Paulo – A Superlua estará de volta ao céu na noite desta terça-feira (19). O satélite natural da Terra estará no ponto mais próximo de nós, dentro de sua órbita – fenômeno comum conhecido como perigeu – , e estamos em época de lua cheia. Essa combinação de fatores faz com que a Lua fique maior do que o normal para quem a vê aqui da Terra. Aliás, essa será a maior Superlua de 2019.

Diferentemente de eclipses solares, a Superlua é um acontecimento astronômico que pode ser observado a olho nu. Por volta das 19h, ela já estará visível e pronta para ser apreciada.

Para fotografar a Lua sem equipamento profissional e, mesmo assim, obter resultados razoáveis, é importante utilizar um tripé para dar estabilidade à câmera ou smartphone; diminuir a velocidade do obturador para que haja maior captação de luz; e ficar atento ao foco no ponto mais iluminado, que é, claro, a Lua.

A próxima vez que teremos a oportunidade de observar a Superlua será em 19 de março, que marcará a terceira do ano.