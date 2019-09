No passado, Vênus pode ter sido um planeta habitável

São Paulo – Por estar muito próximo do Sol e, assim, não ter água em estado líquido, a Nasa acredita que Vênus não é atualmente um planeta habitável. Contudo, nem sempre foi assim. Uma pesquisa recente realizada pelo Instituto Goddard para a agência espacial americana estima que um dia as condições de vida do planeta vizinho da Terra tenham sido bem diferentes.

Há quarenta anos, uma missão da Nasa encontrou indícios que Vênus já teve um oceano em algum momento de sua existência. Baseado nisso, cientistas criaram cinco cenários diferentes com água na superfície do planeta, em diferentes níveis de profundidade.

A conclusão é de que Vênus pode ter sido um planeta com clima temperado, temperaturas entre 20 e 50 graus Celsius e água líquida. Esse estado teria permanecido em um período de tempo entre 3 e 2 bilhões de anos atrás até 700 milhões de anos no passado.

Contudo, a liberação de dióxido de carbono das rochas do planeta criou uma barreira que evitava a reabsorção de gases. Esse fenômeno gerou um efeito estufa de grandes proporções, o que acabou aumentando a temperatura do planeta drasticamente para médias próximas 462 graus Celsius.

“Vênus tem quase o dobro da radiação solar do que a Terra. Mas, em todos os cenários que analisados, o planeta ainda poderia suportar temperaturas de superfície favoráveis ​​à água líquida”, disse o pesquisador Michael Way para a Europlanet Society.