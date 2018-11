Nave alienígena ou asteroide? Oumuamua pode não ser nenhum dos dois

São Paulo — Uma pesquisa publicada por dois professores de Harvard na última semana ligou o sinal de alerta em quem acredita em alienígenas. Segundo artigo (PDF) assinado por Shmuel Bialy e Abraham Loeb, um objeto interestelar chamado Oumuamua poderia ser uma espaçonave extraterrestre de passagem por nosso sistema solar. É só uma possibilidade, claro. Ainda assim, joga uma luz em cima de um corpo espacial misterioso que pode não ser nem uma nave e nem um asteroide, mas sim um cometa, que é bem diferente dos dois.

Identificado originalmente como 1I/2017 U1, o Oumuamua foi descoberto em outubro do ano passado e despertou a curiosidade de astrônomos. Mas não por ter enviado algum tipo de sinal ou algo parecido para a Terra. Muito pelo contrário, na verdade, visto que nenhuma tentativa de “comunicação” foi detectada nas buscas de cientistas. O que chamou a atenção foi sua origem.

“Era o primeiro visitante interestelar do nosso sistema solar”, disse a EXAME Helena Morais, professora no Instituto de Geociências e Ciências Exatas (IGCE) da Unesp e doutora em Dinâmica do Sistema Solar pela Universidade de Londres. Ou seja, era algo vindo de fora da nossa vizinhança — e que, ainda por cima, foi embora em alta velocidade pouco depois de ter sido descoberto.

Mas é uma nave ou não é?

Bialy e Loeb não têm provas concretas de que o Oumuamua é, de fato, uma espaçonave. “Essa interpretação das propriedades intrigantes dele é puramente científica e baseada em provas”, explicou Loeb, que preside o departamento de astronomia de Harvard, em nota enviada a EXAME. “Eu sigo a máxima de Sherlock Holmes: ‘quando você exclui o impossível, tudo o que sobra, por mais improvável que seja, pode ser verdade.” Ou seja, é uma hipótese que não pode ser negada com base no que se sabe.

Os dois pesquisadores especulam que o objeto pode ser, na verdade, uma vela solar, uma forma de transporte que se move usando a radiação do sol como “vento”. O possível comprimento do Oumuamua, de 800 metros, até bate com o necessário para uma estrutura do tipo funcionar. Mas a espessura dele — que não poderia passar de um milímetro para ser uma vela solar — permanece uma incógnita. Como o objeto não girava, não foi possível medi-la com base no reflexo da luz do sol, como foi feito com o comprimento.

E que outras provas eles têm?

O comportamento estranho, a falta de rotação e as medidas misteriosas não são as únicas particularidades em torno do Oumuamua que embasaram a atenção dos dois astrônomos. O formato foi outro ponto: pelo reflexo da luz solar, acredita-se que ele tenha um corpo mais alongado do que qualquer outro asteroide ou cometa já visto.

Sua órbita também é diferente: nada de elipses, como é tradicional. Em vez de fazer uma rota circular como uma outra rocha qualquer, o objeto segue uma hipérbole, como explicou o pesquisador Jorge Carvano, do Observatório Nacional. Só não se sabe onde estão as pontas dessa curva — ou seja, sua origem e seu destino.

Fora isso, inicialmente não foi possível nem mesmo definir o Oumuamua como cometa. Um corpo celeste do tipo é classificado assim graças ao rastro de vapor de gelo deixado para trás conforme se move — uma cauda, inexistente. Essa evaporação também influenciaria no giro que, aparentemente, não acontecia. Ele se tornou, então, um asteroide, que é um simples corpo rochoso.

No entanto, em uma análise recente publicada no jornal científica Nature, pesquisadores identificaram uma característica que permite classificá-lo como cometa: a aceleração não-gravitacional. É um tipo de movimento que não pode ser atribuído à força gravitacional exercida pelo sol, por planetas ou por outros objetos do sistema solar, como explica uma reportagem do site Space. Umas das dúvidas levantadas pelo peculiar objeto, portanto, até foi resolvida. Mas as respostas para as outras questões seguem em aberto.