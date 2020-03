Nasa revela o nome do novo veículo explorador de Marte

São Paulo – Na tarde desta quinta-feira, 5, a Nasa revelou o nome do veículo explorador que realizará a próxima missão para Marte. Nomeado anteriormente de Marte 2020, a agência espacial revelou o seu nome oficial durante um evento ao vivo, que foi transmitido pelas principais plataformas virtuais e pelo canal oficial da Nasa.

Para escolher o nome do veículo, a Nasa organizou uma competição onde estudantes de todo o território dos Estados Unidos poderiam enviar suas propostas e justificativas. O concurso foi destinado para os estudantes dos ensinos médio e fundamental, e mais de 28 mil sugestões foram enviadas para os avaliadores. Desse número, foram escolhidos 9 finalistas, cujas ideias de nome foram submetidas a uma enquete virtual – e o vencedor foi anunciado hoje.

Com a sugestão do nome Perseverance (“Perseverança”), o estudante da sétima série Alexander Mather venceu a competição. O aluno foi parabenizado por Thomas Zurbuchen, administrador da Diretoria de Missões Científicas da Nasa, durante o evento, que aconteceu na Escola Secundária Lake Braddock, em Virgínia. Segundo Zurbuchen, Mather foi capaz de apresentar um nome que representa o espírito da exploração: “Como todas as missões de exploração anteriores, nosso veículo espacial enfrentará desafios e fará descobertas surpreendentes. Já superamos muitos obstáculos para chegar ao ponto em que estamos hoje – em processo de lançamento. Alex e seus colegas de classe são a Geração Artemis e vão dar os próximos passos no espaço que levam a Marte. Esse trabalho inspirador sempre exigirá perseverança. Mal podemos esperar para ver essa placa de identificação em Marte”, disse o administrador durante o evento.

Confira, abaixo, com legendas em inglês, o vídeo de revelação do nome:

O aluno começou a se interessar pelo espaço quando, em 2018, frequentou o acampamento educacional Space Camp, em Alabama. Durante o verão, ele teve contato com a história da presença humana no espaço e descobriu uma nova paixão – além dos videogames. Durante o evento, Mather disse que queria contribuir de alguma forma com as missões da agência: “Essa foi uma chance de ajudar a agência que colocou humanos na Lua e em breve fará novamente. Este veículo espacial de Marte ajudará a pavimentar o caminho para a presença humana lá, e eu queria tentar ajudar da maneira que pudesse. A recusa do desafio não era uma opção”, comentou o aluno.

O início da missão está previsto para o verão americano, durante o mês de julho de 2020. A expectativa é que o veículo chegue em Marte no dia 18 de fevereiro de 2021, e passe dois anos explorando as condições do Planeta Vermelho. O veículo Perseverança tem 3 metros de comprimento, 2,2 metros de altura, 2,7 metros de largura e pesa 1.050 quilos; além disso, ele também é equipado com uma broca – a intenção dos desenvolvedores foi conseguir fazer com que o veículo perfurasse o solo e trouxesse material para a Terra, para que pudesse ser analisado com mais precisão.

Mather, além de ter seu nome relacionado com a missão, poderá viajar com a família para a Estação da Força Aérea de Cabo Canaveral, na Flórida, e presenciar o início da jornada do Perseverance.