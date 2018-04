Nasa quer levar seu nome em sonda que visitará o Sol

A Nasa quer levar você, sua família e seus amigos para o espaço. Bem, seus nomes, pelo menos.

A agência espacial aceitará até 27 de abril nomes que serão incluídos na Sonda Solar Parker, que chegará mais perto do Sol do que qualquer outra coisa que já tenhamos enviado ao espaço. Após o lançamento, que ocorrerá entre 31 de julho e 19 de agosto, ela se tornará o objeto mais rápido já produzido pela humanidade, com uma velocidade máxima de 692.000 quilômetros por hora, disse o cientista de projeto da missão Nicola Fox, do Laboratório de Física Aplicada da Universidade Johns Hopkins.

Durante a missão de sete anos, a sonda fará sete sobrevoos em Vênus, diminuindo gradualmente a órbita. Posteriormente, entrará na coroa do Sol, ficando a menos de 6,4 milhões de quilômetros da superfície, disse Fox, no Space Weather Workshop, um evento anual, em Westminster, Colorado.

Durante a maior aproximação, o escudo térmico absorverá a impressionante temperatura de 1.370 graus Celsius, mantendo a carga em temperatura ambiente. A sonda atualmente está na Flórida e o foguete Delta IV foi colocado na plataforma de lançamento na segunda-feira.

A missão ampliará o conhecimento sobre o Sol, que pode enviar energia à Terra com potencial de derrubar redes de energia e comunicações, danificar satélites e banhar de radiação tripulações e astronautas em voo.

O nome da sonda é uma homenagem a Eugene Parker, professor emérito do Departamento de Astronomia e Astrofísica da Universidade de Chicago, que inventou o termo vento solar na década de 1950 e descreveu como o Sol e outras estrelas emitem a energia que gera o clima espacial.

Os nomes enviados ao website da missão serão incluídos em um cartão de memória em formato microchip que viajará a bordo da sonda, uma iniciativa pensada para aumentar o interesse público pela missão.