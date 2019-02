NASA lança satélites para proteger Terra da radiação solar

São Paulo – A Agência Espacial Norte-Americana (NASA) lançou no espaço, com sucesso, duas sondas que vão monitorar a órbita da Terra com a intenção de analisar o cinturão de radiação que cerca o planeta.

Denominada Living With Stars (LWS), a missão começou oficialmente na madrugada da última quinta-feira (30), quando as sondas foram lançadas no Centro Espacial Kennedy da NASA e durará por dois anos. A ideia é que, a partir do material coletado, seja possível analisar o grau de interferência do Sol na dinâmica do planeta.

De acordo com John Grunsfeld, chefe da missão da Agência Espacial, entre outros resultados, as sondas poderão auxiliar na criação de planos que visam proteger a Terra de tempestades solares – explosões no Sol que liberam uma grande carga de partículas e interferem no funcionamento de satélites e meios de comunicação, além de colocar astronautas em perigo durante viagens ao espaço.