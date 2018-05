Nasa lança missão para estudar o degelo e o movimento da água na Terra

Uma missão da Nasa vai medir o ciclo da água da Terra a partir desta terça-feira (22) por meio de dois satélites denominados Grace-Fo On (Climate Experiment Follow-On mission) para identificar a velocidade do degelo e do movimento da água no globo terrestre.

Os satélites serão lançados, em um foguete Falcon 9 da empresa SpaceX , da Base Aérea de Vandenberg, na Califórnia (EUA), às 12:47:39 (horário local).

Os satélites gêmeos Grace-Fo orbitarão a Terra a 220 quilômetros de distância um do outro. Os primeiros resultados da operação deverão ser divulgados pela Nasa em três meses. Porém, as avaliações deverão demorar mais 30 dias.

De acordo com cientistas da Nasa, como resultado da primeira parte da missão, lançada em 2002, já foi possível determinar que tanto o Alasca como a Groenlândia perderam grandes quantidades de gelo nos 15 anos analisados.

*Com informações da Nasa e da EFE