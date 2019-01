Nasa fará espetáculo com nuvens coloridas nesta noite

São Paulo – A Nasa pretende pintar o céu dos Estados Unidos na noite desta segunda-feira. A agência espacial lançará um foguete que irá pulverizar bário, estrôncio e óxido cúprico na atmosfera. Essas substâncias químicas, encontradas nos fogos de artifício, irão criar nuvens artificiais vermelhas e azul-esverdeadas, que serão visíveis desde Nova York até a Carolina do Norte–ou de qualquer parte do mundo por meio do streaming de vídeo (link no final deste texto).

O espetáculo está marcado para iniciar entre às 22h04 e 22h19, horário de Brasília. O foguete sairá da base aérea de Wallops, no estado da Virgínia, se as condições climáticas forem favoráveis. Aliás, esta é a sexta vez que a Nasa tenta realizar essa missão. Os lançamentos anteriores foram postergados devido a ventos fortes, nuvens e barcos dispersos na área de perigo.

A missão tem como principal objetivo estudar a ionosfera, uma porção da atmosfera que abrange entre 60 km e 1.000 km de altitude. É na ionosfera, como o próprio nome sugere, que estão localizados os íons, as partículas que “dançam” nas auroras.

Ao enviar as substâncias químicas, a Nasa espera observar como os ventos na atmosfera superior influenciam o movimento desses íons. “Essa técnica é análoga à da injeção de um corante pequeno e inofensivo em um rio ou corrente, para estudar suas correntes, redemoinhos e outros movimentos”, explica o site da agência espacial.

O voo do foguete irá durar cerca de oito minutos e as latas com as substâncias químicas serão abertas a altitudes entre 155 quilômetros e 200 quilômetros acima da Terra. Para vias de comparação, as aeronaves comerciais voam cerca de nove quilômetros a 12 quilômetros acima do solo.

O evento poderá ser visto a olho nu apenas na região entre Nova York e Carolina do Norte. Para quem não mora nessas localidades, a Nasa irá fazer uma transmissão ao vivo do lançamento, que começa às 21h30, horário de Brasília. Confira a transmissão neste link.