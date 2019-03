Nasa cancela 1ª caminhada espacial feminina por falta de trajes adequados

A agência americana Nasa cancelou, nesta segunda-feira, a caminhada espacial de duas mulheres astronautas, programada para sexta-feira, porque não há trajes espaciais suficientes do tamanho adequado a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS).

As astronautas americanas Christina Koch e Anne McClain iam entrar para a história, visto que seria a primeira vez que duas mulheres realizariam essa operação. Após a decisão, Koch fará uma saída com seu colega Nick Hague.

Até hoje, só homens ou um homem e uma mulher realizaram caminhadas espaciais, desde o início da montagem da estação, em 1998. Foram registradas 214 saídas deste tipo.

Anne McClain fez uma saída na semana passada, com Nick Hague, e descobriu que o tamanho “médio” do torso superior do traje vestia melhor nela, segundo um comunicado da Nasa.

“Como apenas um torso de tamanho médio pode ser preparado até sexta-feira, 29 de março, Koch o usará”, disse a agência espacial.

Os trajes espaciais a bordo da ISS são um conjunto de partes que se combinam para se adaptarem aos corpos dos astronautas, declarou à AFP Brandi Dean, uma porta-voz do Centro Espacial Johnson em Houston, onde ficam os escritórios centrais.

Segundo a funcionária, a bordo da Estação há duas combinações superiores para cada um dos três tamanhos disponíveis: médio, grande e extra grande.

Mas um dos “médios” é uma peça de substituição, e são necessárias 12 horas de trabalho para prepará-la para uma saída. Uma vez no espaço, os tamanhos podem requerer ajustes em função das mudanças causadas pela microgravidade, acrescentou.