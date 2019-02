Nasa assina acordo de cooperação com agência espacial israelense

A Nasa e a Agência Espacial Israelense (ISA) assinaram nesta terça-feira um acordo de cooperação em Jerusalém, segundo um comunicado do ministério israelense de Ciência, Tecnologia e Espaço.

O acordo foi assinado conjuntamente por Charles Bolden, diretor da Nasa, e o diretor do ISA, Menachem Kidron, paralelamente a um congresso sobre o espaço que ocorre em Jerusalém.

“Conhecidos por suas inovações e tecnologias, e este acordo nos dará a oportunidade de cooperar com Israel no âmbito de viagens para Marte”, afirmou Bolden durante a cerimônia.

O presidente do ISA, Yitzhak ben Israel, declarou esperar “que a tecnologia israelense possa desempenhar um papel chave nas missões futuras sobre Marte”.

Entre as possibilidades de cooperação, o ministério israelense da Ciência evocou missões conjuntas, intercâmbio de equipes, exploração espacial, programas educativos e outras plataformas de troca em matéria de pesquisa espacial.

A Nasa anunciou no final de setembro a descoberta de água em Marte, descoberta importante que pode revolucionar a compreensão sobre o Planeta Vermelho.

O ISA também assinou nesta terça um acordo de cooperação com a Agência Espacial Francesa (CNES) para um novo projeto em que pesquisadores israelenses irão desenvolver elementos de um satélite francês.

“Desenvolver nossa cooperação com o CNES é a melhor prova da crescente demanda no mundo pela tecnologia israelense no campo espacial”, declarou o ministro israelense de Ciência, Ofir Akounis, que assinou o acordo com o presidente do CNES, Jean-Yves Le Gall, segundo comunicado divulgado pelo ministério.