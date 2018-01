Narcisistas curtem selfies de outros narcisistas no Instagram

Que narcisistas amam se promover nas redes sociais e postar selfies, isso todo mundo que tem acesso à internet já sabe. A novidade é que, apesar de autocentrados, os narcisistas costumam curtir publicações egocêntricas de outros usuários viciados em selfies — e assim os egos se proliferam online.

O estudo que comprova esse ciclo de retroalimentação de egos foi realizado na Universidade Sejong, na Coreia do Sul, com 276 adultos recrutados online que usam Instagram. Primeiro, os pesquisadores, liderados pelo professor de marketing Seunga Venus Jin, separaram o joio do trigo. Ou melhor, os vaidosos do restante dos usuários. Para avaliar suas tendências narcisistas, os participantes tiveram que responder a uma série de perguntas e dizer o quanto eles concordavam com frases como “eu gosto de olhar para o meu corpo” e “eu realmente gosto de ser o centro das atenções”.

O resultado dessa etapa não foi nada surpreendente: aqueles que postavam selfies com maior frequência tiveram índices mais altos no teste de narcisismo. Você pode até tirar a teima no seu próprio Instagram: dê uma busca nos perfis dos seus amigos egocêntricos, as chances de ver várias fotos dos rostos deles são altas.