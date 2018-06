Muitas mulheres com câncer de mama podem evitar quimio, diz estudo

A maioria das mulheres com o tipo comum de câncer de mama poderia evitar a quimioterapia após a cirurgia, dependendo de sua pontuação em um teste genético, anunciaram pesquisadores neste domingo.

Cerca de 65 mil mulheres, apenas nos Estados Unidos, poderiam ser afetadas pelo estudo, divulgado na reunião anual da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, em Chicago.

Até agora, as mulheres enfrentaram uma grande incerteza sobre acrescentar a quimioterapia à terapia hormonal após um diagnóstico de câncer de mama de receptores hormonais positivos e HER2 negativo, quando se encontram em uma etapa precoce, antes de se espalhar para os gânglios linfáticos.

Com os resultados deste estudo, “podemos evitar, com segurança, a quimioterapia em cerca de 70% das pacientes diagnosticadas com a forma mais comum de câncer de mama”, diz a coautora e oncologista Kathy Albain.

Um teste de 21 genes chamado Oncotype Dx, existente desde 2004, ajudou a guiar algumas decisões pós-cirurgia. Uma pontuação alta, acima de 25, significa que a quimioterapia é recomendada, para evitar a reincidência, enquanto uma pontuação abaixo de 10 significa que a mesma não é necessária.

O estudo envolveu mais de 10 mil mulheres e se concentrou naquelas cuja pontuação ficou entre 11 e 25. As pacientes, de 18 a 75 anos, foram selecionadas aleatoriamente para se submeterem a quimioterapia e terapia hormonal, ou apenas terapia hormonal. Os pesquisadores estudaram os resultados, incluindo se houve reincidência, e a sobrevivência das pacientes.

Em toda a população estudada com pontuação entre 11 e 25, “e, principalmente, entre mulheres de 50 a 75 anos, não houve diferença significativa entre os grupos com e sem quimioterapia”, segundo o estudo, publicado na “New England Journal of Medicine”.

Os resultados mostram que todas as mulheres com mais de 50 anos e pontuação de 0 a 25 podem evitar a quimioterapia e seus efeitos colaterais tóxicos.

Entre as mulheres com menos de 50 anos e pontuação de 0 a 15, a quimioterapia também poderia ser omitida. No entanto, entre as mais jovens com pontuação de 16 a 25, os resultados foram levemente superiores no grupo da quimioterapia.

O estudo “deverá ter um grande impacto entre os médicos e pacientes”, prevê Kathy. “Estamos reduzindo a terapia tóxica.”

O câncer de mama é o mais letal entre as mulheres em todo o mundo, com 1,7 milhão de novos casos e mais de meio milhão de mortes por ano.