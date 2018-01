Morre o astronauta John Young, pioneiro de caminhadas espaciais

O astronauta John Young, pioneiro do programa espacial americano, com seis caminhadas espaciais e um pouso na Lua, morreu, aos 87 anos, anunciou a Nasa neste sábado.

Young morreu na noite desta sexta-feira, em consequência de complicações decorrentes de uma pneumonia. Ele residia na periferia de Houston, perto do centro espacial da Nasa.

“A Nasa e o mundo perderam um pioneiro”, lamentou a agência espacial americana em um comunicado.

Young foi o único astronauta que participou dos programas Gemini, Apollo, e dos projetos de ônibus espaciais. Também foi o primeiro a realizar seis caminhadas espaciais, e chegou a ostentar o recorde de tempo passado no espaço, segundo a Nasa.

Como piloto de testes da Marinha, realizou a subida mais rápida a partir do solo de um jato F-4 Phantom II, antes de se somar à Nasa.

Young participou, mais tarde, da missão Gemini 3 (1965), antes de dirigir a Gemini 10 (1966), voar na órbita da Lua com a Apollo 10 (1969) e pousar na mesma com a Apollo 16, em 1972. Também comandou a primeira missão do ônibus espacial americano, em 1981.

Posteriormente, foi responsável pela seleção dos astronautas para os ônibus espaciais. Em sua autobiografia, revelou ter se sentido responsável pelos acidentes com os ônibus Challenger (1986) eColumbia (2003). Aposentou-se em 2004.