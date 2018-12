Misteriosa nova espécie de cobra é descoberta dentro de outra cobra

São Paulo – Uma nova espécie de cobra foi descoberta dentro de outra cobra, há 42 anos, no sul do México. Uma equipe de pesquisadores da Universidade do Texas, em Alrlington, deu o nome de Cenapis aenigma ao animal, cuja amostra de décadas atrás foi analisada recentemente.

A Cenapis foi o jantar de uma cobra venenosa da América Central, na floresta de Chiapas, e essa foi sua última refeição, de acordo com o estudo publicado no Journal of Herpetology. Ainda pouco se sabe sobre a cobra. Os pesquisadores que voltaram à floresta não encontraram outros integrantes de sua espécie.

Segundo a National Geographic, a cobra, pela análise possível dos restos mortais, tinha cerca de 25 cm, não era venenosa e se alimentava de pequenos insetos de corpos rígidos.

Cenapis: reconstrução artística da nova espécie de cobra Cenapis: reconstrução artística da nova espécie de cobra

“Essa enigmática pequena cobra possui um conjunto único de características que desafiam a sua colocação em qualquer espécie e se diferencia de qualquer outro espécime”, de acordo com o autor do estudo.

O que diferencia a cobra das demais são as manchas triangulares irregulares que ficam na parte inferior de seu corpo, o formato de sua cabeça e o número de dentes na boca (são 14 na mandíbula superior). O que realmente intrigou os pesquisadores foram características ainda mais incomuns: o órgão sexual masculino com anexos com aparência de flor e escamas não divididas na parte debaixo da cauda.

Devido à forma como foi descoberta e ao mistério que ela propõe aos pesquisadores, o nome da cobra, em latim, significa “cobra enigmática do jantar”, alcunha dada com ar de brincadeira-apesar da seriedade da pesquisa.