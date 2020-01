Ministério da Saúde rebate suspeita de caso de coronavírus em MG

São Paulo – O coronavírus não chegou ao Brasil. Pelo menos em relação ao caso noticiado nesta quarta-feira de um paciente em Minas Gerais com suspeita de ter contraído o vírus que já matou 17 pessoas na China e começou a se espalhar por outros países da Ásia. Quem garante é o Ministério da Saúde.

Em nota, a pasta afirmou que “até o momento, não há detecção de nenhum caso suspeito no Brasil de Pneumonia Indeterminada relacionado ao evento na China”.

Ainda no posicionamento, o órgão diz que “o caso noticiado pela Secretaria do Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG) não se enquadra na definição de caso suspeito da Organização Mundial da Saúde (OMS), tendo em vista que o paciente esteve em Xangai, onde não há, até o momento, transmissão ativa do vírus. De acordo com a definição atual da OMS, só há transmissão ativa do vírus na província de Whuan”.

Nesta quarta-feira (22), o órgão estadual levantou a suspeita de que o vírus pudesse ter desembarcado por terras brasileiras. Segundo o SES/MG, uma paciente brasileira de 35 anos apresentou problemas respiratórios após chegar em Belo Horizonte no último sábado (18). Ela estava em Xangai e não passou por Wuhan, onde foram detectados os principais casos. A distância entre as duas cidades é de 830 quilômetros.

“O caso foi notificado como suspeito. Tendo em vista o contexto epidemiológico atual do país onde a paciente esteve, foi considerada a hipótese de doença causada pelo novo coronavírus, que é microorganismo de alerta sanitário internacional, considerando o potencial pandêmico com alto risco à vida e impacto assistencial”, informou a secretaria em nota.

Transferida para o Hospital Eduardo de Menezes mesmo “sem apresentar qualquer sinal indicativo de gravidade clínica”, a paciente estava em estado estável e segue sendo monitorada.