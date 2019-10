Meteoro que passou por São Paulo nesta semana impressiona cientistas

São Paulo – Flagrado na terça-feira (1), o meteoro que sobrevoou o céu de Campinas, na região metropolitana de São Paulo, está impressionando cientistas da região. De acordo com o astrônomo Júlio Lobo, o objeto é o mais brilhante já captado pelas câmeras do Observatório Municipal Jean Nicolini.

Chamado de fireball, o meteoro foi visto às 4h53 da madrugada e ainda está sendo estudado em conjunto com o projeto Exoss, mantido por uma organização sem fins lucrativos que estuda as origens e as peculiaridades de cosmos celestes deste tipo.

De acordo com as primeiras estimativas, é possível que a bola de fogo tenha começado a queimar a uma altura de 100 mil metros da Terra e permanecem em chamas até atingirem alturas entre 40 mil e 30 mil metros. Para efeito de comparação, um avião em altitude cruzeiro sobrevoa o solo a cerca de 11 mil metros.