Médicos retiram “maior tumor do mundo” de paciente na Índia

Um indiano foi submetido a uma cirurgia de risco para retirar um tumor cerebral de 1,87 kg, considerado “o maior do mundo”. O procedimento foi realiado na última quarta-feira (14), em um hospital em Mumbai, na Índia.

Santlal Pal, 31 anos, do estado de Uttar Pradesh, foi operado por cirurgiões do hospital BYL Nair, após autoridades de saúde das cidades de Varanasi e Allahabad negarem ajuda ao homem por considerarem a cirurgia muito arriscada.

O tumor do indiano aparentava ser o maior deste tipo e não há relato de cirurgias desse tipo no mundo, segundo informações da agência de notícias Ians.

Trimurti Nadkarni, professor e chefe do Departamento de Neurocirurgia do Hospital BYL Nair, declarou que o paciente foi internado em fevereiro, por chegar ao hospital com “duas cabeças”, uma sobreposta à outra.

Sentindo fortes dores de cabeça, o indiano foi submetido a uma série de exames, e apenas na tomografia foi possível visualizar que o tumor teria se desenvolvido em ambos os lados do cérebro através dos ossos do crânio.

“Nos dias seguintes, Santlal Pal permaneceu em terapia intensiva com respiração assistida”, contou Nadkarni.

Os chefes do hospital indiano garantiram que foi o maior tumor retirado (30x30x20 cm), superando o caso de outro paciente que realizou a cirurgia em 2002 no hospital KEM em Pune, com um tumor de 1,4 kg.