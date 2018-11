São Paulo — Pesquisadores da Icahn Escola de Medicina Monte Sinai, nos Estados Unidos, descobriram que alguns medicamentos para diabetes podem desacelerar efeitos do mal de Alzheimer.

No estudo publicado nesta quinta-feira (1) na revista científica Plos One, médicos examinaram os cérebros de 34 pacientes com Alzheimer e diabetes, 30 pacientes com Alzheimer e 19 pessoas saudáveis.

A equipe analisou vasos e tecidos cerebrais dos pacientes e descobriu que aqueles com as duas doenças apresentaram sintomas, como perda de memória, de forma menos grave.

Os pacientes com diabetes que participaram do estudo faziam tratamento com insulina ou com metformina. Os pesquisadores acreditam que esses medicamentos que ajudam a regular o açúcar no sangue também preservam os vasos sanguíneos cerebrais. Tal efeito poderia impedir toxinas que causam demência de chegar ao cérebro.

“Os resultados do estudo são importantes porque nos dão novas compreensões para o tratamento de Alzheimer”, afirma Vahram Haroutunian, professor de psiquiatria e neurociência da instituição e um dos autores da pesquisa.

“Insulina e medicamentos como metformina são drogas aprovadas pelo FDA [agência reguladora de saúde americana] que são administradas de forma segura em milhões de pessoas e aparentam ter efeitos positivos em pessoas com Alzheimer”, diz Haroutunian.

“Isso cria uma oportunidade para conduzir ensaios clínicos em pessoas que usam medicamentos similares que têm efeitos parecidos nos caminhos biológicos e celulares identificados neste estudo”, conclui.