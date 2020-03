Médica mostra como usar respiradores para quatro pessoas em emergências

Como a dificuldade para respirar é um dos sintomas comuns do contágio pelo novo coronavírus, os respiradores artificiais se tornaram um ponto crítico no tratamento da doença chamada covid-19, causada pelo vírus. Com o aumento de internações, países com grande número de pessoas infectadas, como a Itália, nem sempre possuem aparelhos para atender a todos. Por isso, a médica Charlene Babcock compartilhou um vídeo no YouTube para orientar profissionais de saúde em caso de emergência para usar um respirador para quatro pessoas em vez de apenas uma — que é o recomendado por fabricantes do produto e entidades de saúde.

A técnica consiste no uso de tubos em formato de “T” e de adaptadores de 20 milímetros. O procedimento foi descrito num estudo científico publicado em 2006 no periódico científico Academic Emergency Medicine.

Apesar de a pesquisa em questão não abranger o uso da técnica de compartilhamento em humanos, ela já foi usada para tratar pacientes. Babcock afirma que o médico Kevin Menes usou essa técnica para atender a pacientes do tiroteiro de Las Vegas, em 2017.

O procedimento possui algumas limitações. Os pacientes precisam ter capacidade pulmonar similar e o ar precisa ser distribuído de forma igualitária para funcionar. Para que os tubos de respiração cheguem a todos, o respirador precisa ficar no centro e os pacientes devem ser posicionados a seu redor, formando o desenho de uma estrela.

A médica ressalta que a técnica é um improviso para oferecer uma chance de sobrevivência aos pacientes críticos com covid-19 em hospitais que não tenham infraestrutura suficiente para atendê-los corretamente. Para Badcock, em um mundo ideal, isso não seria necessário e cada um poderia usar um respirador por vez. Mas o número de pessoas contagiadas cresce em ritmo forte no mundo e os sistemas de saúde de diversos países podem não ter outra opção a não ser utilizar práticas experimentais, como o compartilhamento de respiradores.

Confira o vídeo de Charlene Babcock a seguir, em inglês.

