Maior roda-gigante do mundo leva 30 minutos para dar uma volta

A maior roda-gigante sem raios do mundo, de 145 metros de altura e que é, além disso, a quarta maior do planeta, foi inaugurada hoje na cidade de Weifang, na província oriental de Shandong, na China, informou a agência oficial “Xinhua”.

Finalizada em 2017, esta roda-gigante fica no centro de uma ponte que cruza o rio Bailing e também é conhecida como “Olho de Bohai”, em honra ao mar de mesmo nome que banha o litoral norte da província de Shandong.

A estrutura tem 125 metros de diâmetro e 36 cabines com capacidade cada uma delas para dez passageiros, que podem ver televisão ou usar a rede wifi nos 30 minutos que aproximadamente a roda-gigante leva para dar uma volta.

A roda-gigante só é superada por outras três com raios no mundo: a High Roller de Las Vegas (EUA), com 167 metros de altura; a Singapore Flyer, de 165 metros; e a Estrela de Nanchang, situada na cidade de mesmo nome no centro da China e de 160 metros.

Para que a roda-gigante gire sem raios, a maior parte da estrutura circular da instalação é fixa, e são as cabines que se movem através dela como em um circuito.