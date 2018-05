Maior quantidade de água do sistema solar não está na Terra

São Paulo – Um levantamento da Nasa (agência espacial americana) elenca os astros que mais têm água no sistema solar. Recentemente, uma análise de dados com mais de 20 anos mostrou que a Europa, lua de Júpiter, tem duas vezes mais água do que o nosso planeta. Mesmo assim, ela ainda está longe de ser o astro com mais água do sistema solar.

Steve Vance, cientista planetário do laboratório de propulsão a jato da Nasa, elencou os integrantes que têm mais água ou gelo. As informações são do Business Insider.

Enquanto a Terra tem 1,335 ZL de água, Europa tem 2,6 ZL. Os demais astros com mais água do que o nosso planeta são Callisto (5,3 ZL), Titan (18,6 ZL) e Ganymede (35,4 ZL).

Ganymede, ou Gamínedes, é a maior lua de Júpiter e se destaca porque 69% do seu volume pode ser composto de água.

A Nasa planeja agora uma missão rumo à Europa para mapear a lua gelada com detalhes. A sonda Europa Clipper tem previsão de lançamento para 2022 e só deve chegar ao seu destino três anos mais tarde. A Agência Espacial Europeia tem uma missão similar, mas sua sonda deve chegar em 2030 ao gigante gasoso.