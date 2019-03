Leopardo “extinto” é visto pela primeira vez em 36 anos

São Paulo — Uma espécie de leopardo que, acredita-se, estava extinta foi avistada por testemunhas em Taiwan. Chamada Neofelis nebulosa brachyura, o animal é mais conhecido como Leopardo Nebuloso de Formosa.

Sem ser vista desde 1983, a espécie foi declarada como extinta em 2013, apesar de pesquisadores taiwaneses estarem relutantes quanto a isso em razão de relatos que surgiam ocasionalmente de pessoas que diziam ter visto o animal.

De acordo com o Taiwan News, patrulheiros vigiam a área, chamada Li’uljaw, desde o último verão à procura do leopardo. Um grupo de pessoas diz ter visto o animal caçando cabras, enquanto outro teria avistado o leopardo logo antes de ele subir em uma árvore. Os relatos são de que o animal foi avistado no ano passado.

Entre os anos de 1990 e 1993, foram analisadas 16 mil imagens de animais carnívoros de Taiwan e o raro leopardo não estava entre eles. Mais tarde, um estudo de 12 anos, finalizado 2013, foi concluído sem registros do animal. Com isso, foi declarada sua extinção.

O professor Liu Chiung-hsi, do departamento de vida e ciência da Universidade Nacional de Taitung, disse ao Focus Taiwan News que acredita que o animal ainda exista. Ele atribui ao fato de o Leopardo Nebuloso da Formosa ter ficado tanto tempo sem ser visto porque é um animal vigilante e não pode ser facilmente capturado por humanos.