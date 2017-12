São Paulo – O mês de dezembro será de festa para os 200 empregados do Instituto Biológico, um dos mais respeitados centros de pesquisa para o agronegócio brasileiro. Sediado num imponente prédio de arquitetura art déco na zona sul de São Paulo, o Instituto celebra 90 anos de vida neste fim de 2017. Um dos focos do trabalho realizado ali é a fabricação de tubos com uma infinidade de antígenos, termo técnico utilizado para micro-organismos presentes na natureza, como bactérias e vírus. Ao serem injetados num animal vivo, os antígenos permitem diagnosticar a infecção por brucelose e por tuberculose, doenças que atacam as articulações do rebanho e, como são incuráveis e transmissíveis a outros animais, acarretam o abate quase que imediato. Atualmente, estima-se que apenas as duas moléstias sejam responsáveis por perdas de 1 bilhão de reais aos produtores rurais brasileiros – cerca de 1% da produção total da pecuária no país, de 167 bilhões de reais em 2017. Se não devidamente diagnosticadas, essas doenças comprometem as exportações de carnes brasileiras, um mercado que movimenta atualmente de 6 bilhões de dólares por ano, uma vez que os principais países compradores da carne brasileira, como China e Hong Kong, costumam rejeitar carnes que trazem resquícios dessas doenças.

O aniversário coincide com um período de alta produtividade do Instituto Biológico. A expectativa é que até o fim do ano sejam feitas ali 12 milhões de doses dos antígenos, o triplo da produção no ano passado. O motivo? Faltam empresas no Brasil que forneçam esse tipo de serviço. “Somos atualmente o único centro de pesquisa no país que faz o serviço completo, ou seja, produz diagnósticos capazes de analisar essas doenças em animais vivos e também nos abatidos”, diz Antônio Batista Filho, diretor do Instituto. A exclusividade se arrasta desde o começo de 2017, quando o Tecpar, centro de pesquisas criado pelo governo paranaense e financiado com a venda de tecnologia para a iniciativa privada, decidiu encerrar a fabricação das doses de antígenos contra tuberculose e brucelose após uma auditoria do Ministério da Agricultura detectar a necessidade de investimentos de 25 milhões de reais para manter o padrão de qualidade da produção. “A receita com os kits de antígenos gira em torno de 10 milhões de reais”, diz Julio Felix, presidente do Tecpar. “Sem um investimento externo não compensaria financeiramente manter esse parque ativo.”