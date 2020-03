Hospitais do Estado de São Paulo poderão atender à distância

O governador de São Paulo João Doria Jr. anunciou nesta terça-feira (31), em entrevista coletiva, que 100 hospitais públicos do Estado irão oferecer 100 mil consultas à distância, via internet. Em razão da pandemia do novo coronavírus que afeta o Brasil, o Conselho Federal de Medicina liberou, em caráter de excepcionalidade, o atendimento à distância para teleorientação e telemonitoramento de pacientes. Com isso, as pessoas podem deixar se ir até hospitais para ter orientação médica, evitando a exposição ao vírus causador da covid-19.

Carlos Carvalho, que integra o centro de contingência da covid-19 e um dos pneumologistas mais reconhecidos do país que trabalha no Incor, vai liderar essa iniciativa do governo estadual. Além do Incor, a equipe de pneumologia do Hospital das Clínicas também participará do projeto, que faz parte das medidas de combate ao novo coronavírus.

“Isso vai permitir a discussão de casos em tempo real com médicos de outros hospitais da rede: a agilidade na defesa da vida pode muitas vezes significar a diferença entre viver e não viver”, afirmou Doria. A teleinterconsulta, entre médicos especialistas e médicos assistentes junto a pacientes, também é permitida pelo Conselho Federal de Medicina.

O governador afirmou ainda que as equipes médicas estarão disponíveis via conexão por videoconferência e podem, circunstancialmente, atender médicos de hospitais da rede privada, se for necessário. Os especialistas irão analisar casos complexos de covid-19, discutindo e sugerindo alternativas de tratamento mais eficientes.

A aprovação da pauta de telemedicina ainda não é definitiva. A medida só vale enquanto durarem os esforços de saúde pública para combater o novo coronavírus.