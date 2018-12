São Paulo – Menos de um ano depois, um jovem de 26 que passou por um transplante de rosto já apresenta uma recuperação surpreendente. Cameron Underwood precisou passar pelo transplante depois de um tiro, disparado por ele mesmo, em sua face, em junho de 2016, de acordo com o IFLScience.

Mesmo depois de cirurgias plásticas reparadoras, Underwood seguiu com a parte inferior do rosto deformada e com dentes aparentes.

Em 9 de janeiro deste ano, ele recebeu pele, tecido, dentes e ossos de um doador, um jovem de 23 anos chamado William Fisher, que era doador de órgãos. Após o consentimento da família, Underwood passou pelo transplante, que durou 25 horas, no centro médico acadêmico NYU Langone Health.

Na cirurgia, foram transplantados 32 dentes, ossos da mandíbula superior e inferior, palato, parte inferior interna da boca, bochechas, nariz, parte inferior dos olhos e seções de passagem nasal. A sua língua também passou por reconstrução, apesar de ter sido mantida.

Para realizar o transplante, os médicos usaram modelos tridimensionais computadorizados e guias de corte impressas em 3D. Para realizar o alinhamento do rosto, foram usadas ferramentas de navegação assistida e tomografias computadorizadas.

“Estamos animados em ver como Cameron está respondendo bem ao transplante”, disse o Dr. Bruce Geld, cirurgião no hospital de Nova York. “Nossa equipe estabeleceu um novo e bem-sucedido protocolo de compatibilidade de pacientes-coadores e regime de imunossupressão que acreditamos prover os melhores resultados para os nossos pacientes, porque o risco de rejeição e toxicidade são minimizados.”

Mesmo com o procedimento bem-sucedido, Underwood terá que tomar medicação contra a rejeição por toda sua vida.

O vídeo de divulgação do hospital, em inglês, conta a história do transplante. Confira a seguir.

Não é a primeira vez que um transplante de rosto tem um recuperação bem-sucedida o suficiente para chegar às manchetes de veículos de comunicação de todo o mundo. Em 2015, o caso de um bombeiro que passou pela cirurgia também chamou a atenção de internautas e da comunidade médica.