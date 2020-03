Hidroxicloroquina não curou pacientes com coronavírus, mostra estudo

Em uma nova pesquisa, o medicamento chamado hidroxicloroquina foi considerado indiferente para casos de contágio do novo coronavírus. A droga não chegou a curar os doentes da covid-19, nem mostrou nenhum benefício adicional no tratamento.

Assim como aconteceu no estudo realizado na França que indicou a eficácia da hidroxicloroquina para pessoas com covid-19, a amostragem do estudo foi baixa. Ou seja, o número de participantes foi pequeno. Isso limita as aplicações das conclusões do estudo em ampla escala, apesar de ser algum avanço em termos de pesquisa.

Foram avaliadas de 30 pessoas, separadas em dois grupos. Um deles recebeu o tratamento convencional adotado em hospitais para combater síndromes respiratórias agudas graves, enquanto o outro recebeu o mesmo tratamento e mais 400 mg de hidroxicloroquina por cinco dias.

Nos dois grupos, a evolução do quadro clínico foi similar. No período de uma semana, 14 pessoas do grupo de controle e 13 do grupo que tomou a hidroxicloroquina se recuperaram da doença. O estudo foi publicado no periódico científico Journal of Zhejiang University.

Apesar da euforia com relação ao medicamento de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, a hidroxocloroquina, usada contra malária, lúpus e artrite, assim como a variante cloroquina não são consideradas como seguras pela Organização Mundial da Saúde para o tratamento da covid-19. Vale notar que o medicamento não é considerado como uma prevenção ao contágio do vírus. Por ora, hospitais fazem uso experimental das drogas, inclusive no Brasil, mas ainda não há evidências que mostrem a eficácia delas no combate ao novo coronavírus.

