Gorilas-das-montanhas já somam 1004 indivíduos (e cada um a mais conta)

São Paulo – A biodiversidade planetária tem sofrido ataques sem precedentes nos últimos anos, em grande medida associados a atividades humanas inconsequentes. Soluções para frear o declínio de espécies não ocorrem da noite para o dia, mas com tempo, dedicação e investimento é possível reverter a tendência negativa.

Exemplo disso vem do novo censo do gorila-das-montanhas (Gorilla beringei), maior primata vivo do mundo e listado como “criticamente ameaçado” devido à caça ilegal e perda de habitat. Os resultados da pesquisa revelam que o número de indivíduos da espécie aumentou para 604, de um total estimado de 480 em 2010, na região de Virunga Massif, onde vive a maioria dos gorilas-de-montanhas, em parques que abrangem a República Democrática do Congo, Uganda e Ruanda.

Tais números elevam a população selvagem global de gorilas-das-montanhas a um valor estimado de 1.004, considerando ainda dados relativos aos indivíduos do Parque Nacional Impenetrável de Bwindi (onde o restante da subespécie é encontrada). O novo balanço faz da espécie a única representante dos grandes primatas do mundo com uma população em crescimento.

–

O novo censo, realizado em 2016 e divulgado recentemente, foi realizado pela Greater Virunga Transboundary Collaboration e apoiado pelo Programa Internacional de Conservação dos Gorilas (IGCP – um programa de coalizão da Fauna & Flora International e o WWF), juntamente com outros parceiros.

O aumento dos gorilas das montanhas que habitam o Virunga Massif é atribuído à eficácia de políticas e estratégias de conservação, especialmente voltadas ao turismo, tratamentos veterinários constantes, aplicação intensiva da lei, projetos de conservação junto às comunidades que vivem nas proximidades desses parques nacionais e colaboração transfronteiriça entre governos, instituições e ONGs.

Além disso, esses resultados são um testemunho do incansável esforço dos rangers que diariamente protegem e monitoram os gorilas da montanha e seu habitat. A situação crítica desses animais virou tema do premiado documentário Virunga, que conta a história verídica dos guardas que arriscam a vida para proteger o parque nacional mais precioso da África e seus gorilas.

O censo atual representa a nona contagem da população de gorilas das montanhas de Virunga desde o início dos anos 70. Após mais de uma década de declínio documentado, a população de gorilas-das-montanhas de Virunga atingiu uma baixa acentuada de 242 indivíduos em 1981, colocando o animal a um passo da extinção. Os censos realizados desde aquela época mostram um aumento consistente da população.

“A história do gorila da montanha mostra que investimentos financeiros e tempo são necessários para que a conservação aconteça, não há soluções da noite para o dia. Devemos estar lá para o longo prazo e aumentar os recursos disponíveis para a conservação se quisermos que espécies carismáticas como gorilas, rinocerontes, elefantes e tigres sobrevivam ”, disse a cientista Tara Stoinski, presidente do Fossey Fund, em comunicado da instituição.