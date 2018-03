Equinócio de Outono marca fim do Verão e início da nova estação

São Paulo – O Google exibe hoje um Doodle (o logotipo da empresa) decorado para celebrar a chegada do Equinócio de Outono, o evento astronômico que marca o fim do Verão e a chegada da nova estação.

A animação foi criada pela artista gráfica Sophie Diao, que já assinou outros Doodles no passado, como o que homenageava a cantora Carmem Miranda.

Para acessar o novo Doodle, basta entrar na página inicial do buscador do Google.

O que é equinócio?

Os equinócios são os dias do ano em que o dia e a noite têm a mesma duração – 12 horas. Há dois: o Equinócio de Outono, que é hoje, e o de Primavera, que acontecerá em 23 de setembro, assinalando a transição do Inverno para a Primavera.

A palavra equinócio vem do latim, aequus (igual) e nox (noite), e significa “noites iguais”. A data varia conforme o ano, mas, no hemisfério sul o Equinócio de Outono ocorre sempre em março; e, o de Primavera, em setembro. No hemisfério norte, acontece o oposto. Ou seja, quem mora no hemisfério norte está comemorando hoje o Equinócio de Primavera.