Games online podem blindar contra fake news, diz pesquisa britânica

Londres — Um game online permite que pessoas usem robôs de Twitter, evidências de imagens e incitem teorias da conspiração tem se mostrado efetivo na criação de consciência sobre notícias mentirosas, segundo pesquisa da Universidade de Cambridge.

Os resultados do estudo com 15 mil usuários do game “Bad News”, lançado no ano passado pelo laboratório social focado em processo decisório da universidade (CDSMLab), mostraram que é possível treinar o público para melhor perceber propaganda disfarçada de notícia.

“A pesquisa indica que fake news se espalha mais rápido e profundamente que a verdade, então o combate à desinformação depois do fato é como lutar uma batalha perdida”, disse Sander van der Linden, diretor do CDSMLab.

O estudo, publicado no periódico Palgrave Communications nesta terça-feira, mostra que jogar “Bad News” por apenas 15 minutos ajuda os usuários a desenvolver “anticorpos mentais” contra notícias mentirosas. Os resultados mostraram que os jogadores ficaram 21 por cento menos propensos de acreditar em fake news do que antes de jogarem o game.

A equipe traduziu o jogo para nove idiomas, incluindo alemão, sérvio, polonês e grego, em parceria com o ministério de Relações Exteriores da Inglaterra, afirmou o CDSMLab.