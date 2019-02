Fumar maconha “por tabela” produz mesmo efeito que baseado

São Paulo – Ser fumante passivo de maconha pode ter o mesmo efeito que fumar a cannabis diretamente do cachimbo ou do cigarro.

Cientistas da faculdade de medicina Johns Hopkins descobriram que fumar maconha “por tabela” pode intoxicar não fumantes sob condições extremas, ou seja, em ambientes sem ventilação.

O estudo, publicado no jornal científico “Drugs and Alcohol Dependence”, recrutou sete fumantes de maconha e 12 não fumantes da erva entre 18 e 45 anos.

Seis de cada grupo foram colocados lado a lado em um gabinete de acrílico de 3 por 4 metros durante uma hora. Os fumantes receberam 10 cigarros de maconha para fumar no ambiente.

Em uma sessão, o quarto foi ventilado e, em outra, o local ficou totalmente fechado. O resultado? Os não fumantes do segundo quarto tiveram as mesmas reações à maconha que os fumantes.

“Nós encontramos efeitos positivos da droga nas primeiras horas, uma pequena sensação de intoxicação e uma leve perda do desempenho cognitivo”, disse Ryan Vandrey, principal pesquisador do estudo, em um relatório oficial.

Nenhum dos não fumantes do quarto ventilado recebeu um teste positivo para o THC, principal composto ativo da maconha. Já as seis pessoas expostas ao fumo no quarto sem ventilação tiveram níveis detectáveis da erva no sangue e na urina.

Além disso, os fumantes passivos também se sentiram mais alegres, mais cansados e menos conscientes do ambiente ao seu redor – efeitos que foram atribuídos à maconha.