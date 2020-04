Fumantes correm mais risco de vida com o coronavírus, mostra estudo

Um estudo realizado pela pesquisadora Janice Leung e publicado no European Respiratory Journal mostra que fumantes correm mais risco de vida pelo novo coronavírus.

“Nunca houve um momento tão oportuno para deixar de fumar e proteger sua saúde da covid-19”, afirmou Laung, que é médica no Hospital St. Paul, em Vancouver, no Canadá, para a Bloomberg.

Segundo o estudo, fumantes e pessoas com doenças crônicas pulmonares provocam uma elevação na quantidade de enzimas ACE-2. Essas enzimas ajudam o vírus a infectar as células do pulmão. Doenças como obesidade, diabetes e pressão alta também podem contribuir para esse aumento.

Nas amostras retiradas do pulmão de 21 pacientes diagnosticados com doenças crônicas que obstruem os pulmões, os pesquisadores notaram semelhanças com os resultados obtidos em um grupo de fumantes.

Os resultados da pesquisa também levam em conta as mortes causadas pelo coronavírus na China. No país, a maior parte das vítimas era do sexo masculino e mais da metade dos homens eram fumantes. Em relação às mulheres, apenas 2% das vítimas fumavam.

As últimas notícias da pandemia do novo coronavírus