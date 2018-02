Fóssil “perfeito” de pássaro com 99 milhões de anos é encontrado

Nos últimos anos, um depósito gigantesco de âmbar em Myanmar proveu um verdadeiro baú de tesouros para pesquisadores de animais antigos, presos na resina fossilizada. Agora, os cientistas encontraram o fóssil mais bem conservado de um pássaro em âmbar, conforme reportou a National Geographic.

O pássaro, que ficou preso no material ainda bebê, tem 99 milhões de anos e viveu no final do período Cretáceo. De acordo com o Science Bulletin, ele mede 6 centímetros. O exterior do pássaro é estranhamente transparente, permitindo que os pesquisadores observem a parte interna de seu corpo, que incluiu a parte traseira do crânio, pedaços de uma asa, uma pata, a maior parte da coluna e os quadris.

De acordo com o que o time de cientistas pode analisar da descoberta, a criatura acabou caindo na resina – mas não é possível saber se, no momento em que isso aconteceu, ele estava vivo ou morto. Com o tempo, parte do tecido e ossos se decompuseram, dando lugar a outros sedimentos.

Julia Clark, especialista em evolução de pássaros da Universidade do Texas, falou à National Geographic sobre a descoberta. “Este depósito de fósseis chegou para mudar o jogo. É, sem sombra de dúvidas, a descoberta mais importante para entender a evolução de pássaros na atualidade”, afirmou.

Este texto foi publicado originalmente no site Superinteressante.