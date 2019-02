Extrair metais no espaço é possível, afirmam cientistas

Sydney – A atual tecnologia permite extrair minerais e metais no espaço, afirmaram cientistas reunidos nesta quarta-feira na Austrália, mas a rentabilidade das operações é questionável.

Pode parecer interessante a possibilidade de obter “terras-raras”, metais indispensáveis para a indústria de alta tecnologia, tanto na Lua como nos asteroides, segundo os cientistas e os diretores de grupos de mineração reunidos no Fórum de Minas Fora da Terra, o primeiro do gênero.

“Acredito que estamos no ponto em que as pessoas dizem ‘ah, sim, acredito que isto é possível”, declarou Andrew Dempster, do Centro Australiano para a Engenharia Espacial.

“A parte mais importante da tecnologia está pronta, mas tem que ser rentável”, completou.

René Frader, um dos diretores do Laboratório de Propulsão a Jato da Nasa – departamento responsável pela atual missão Mars Curiosity -, acredita que a extração mineral no espaço será possível e rentável em 20 a 30 anos.

Os custos são grandes, segundo as atuais estimativas: transportar um quilo de material à Lua custa 100.000 dólares, sem contar o valor do próprio material.

A gravidade, as temperaturas, a pressão atmosférica, as radiações e consistência do solo apresentam dificuldades sem precedentes. Mas as operações no espaço seriam em grande parte automáticas e teleguiadas.