Estudo sugere novo efeito colateral do ibuprofeno

São Paulo – Pesquisadores da Universidade de Copenhague constataram efeitos colaterais do ibuprofeno, presente em anti-inflamatórias. Entre eles, estão a infertilidade masculina, a perda muscular, a fadiga e a disfunção erétil.

“Nossa preocupação imediata é pela fertilidade dos homens que usam esses medicamentos por um longo período”, disse o pesquisador em biomedicina David Møbjerg Kristensen, da Universidade de Copenhague, ao The Guardian.

O que acontece é que, por causa do medicamento, a glândula pituitária (localizada na base do cérebro) aumenta a produção de um hormônio para manter os níveis de testosterona do corpo. No longo prazo, isso pode se tornar uma condição permanente, de acordo com Kristensen.

O estudo foi feito com 31 homens saudáveis com idades entre 18 e 35 anos que tomaram medicamentos com ibuprofeno duas vezes ao dia (660mg) ao longo de até seis semanas. Eles tiveram “hipogonadismo compensado” após duas semanas do início do teste. Isso acontece quando o corpo precisa suprir a baixa produtividade de testosterona dos testículos.

Os efeitos colaterais do ibuprofeno já foram descobertos em outros estudos científicos, como risco de ataques cardíacos e abortos.

Vale destacar que o uso contínuo do ibuprofeno é o que pode causar problemas. O medicamento é considerado bom para o alívio de dores no curto prazo. Mais detalhes sobre o estudo pode ser consultados neste link.