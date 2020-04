Estudo preliminar indica que nem todos criam anticorpos contra coronavírus

Em um estudo preliminar ainda não sabatinado pela comunidade científica, pesquisadores chineses da Fudan University, em Shanghai, avaliaram 130 pessoas recuperadas após o contágio do novo coronavírus e constataram que nem todas desenvolveram anticorpos detectáveis contra o vírus.

A pesquisa identificou que cerca de 8% das pessoas avaliadas não criaram as defesas contra um novo contágio. Aproximadamente, seria o mesmo que dizer que uma a cada dez pessoas não desenvolveram anticorpos para a doença chamada covid-19.

Os pacientes considerados no estudo foram apenas aqueles que tiveram sintomas leves da doença, uma vez que pessoas com quadros graves receberam transfusões sanguíneas e não se qualificaram para os parâmetros da pesquisa.

“Se esses pacientes estão em risco de uma recaída ou de uma nova infecção é algo que deverá ser explorado em estudos futuros”, escreveu a equipe de pesquisadores em um estudo divulgado na plataforma online de estudos preliminares Medrxiv.

A maioria das pessoas que não desenvolveram anticorpos detectáveis contra a covid-19 não eram idosos. Nove a cada dez pacientes que não tinha as defesas do organismo contra a doença após uma primeira infecção tinham 40 anos de idade ou menos. Foram avaliados indivíduos com idades entre 16 e 68 anos, agrupados, por faixa etária, em três grupos distintos.

Na maioria das pessoas avaliadas, os anticorpos surgiram de dez a 15 dias depois do início da doença. Outra descoberta desse estudo preliminar foi que os idosos recuperados apresentaram um maior número de anticorpos com potencial de neutralização do vírus do que os jovens.

A transfusão de plasma é uma técnica em teste para se tornar um tratamento oferecido a pessoas com a covid-19. No Canadá, mais de mil pessoas participam de um teste da técnica, aplicada em mais de 40 hospitais no país.

