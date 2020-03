Estudo mostra principais habilidades de bons programadores

São Paulo – Quem estuda ou apenas admira à distância a profissão dos programadores de software pode pensar que a habilidade com matemática é o mais importante para bons profissionais desse mercado. No entanto, um novo estudo publicado na revista científica Scientific Reports, da Nature, mostra que uma das habilidades mais importantes é a de aprender novas línguas.

O estudo foi conduzido por pesquisadores da Universidade de Washington com uma amostra pequena de pessoas, eram apenas três dúvidas de adultos que sabiam programar na linguagem Python, usada para análise de dados.

A conclusão foi que as pessoas que aprenderam mais rapidamente e de forma mais consistente tinham forte habilidade para aprender novas linguagens. Fora isso, também as pessoas possuíam boa memória de trabalho (usada para realização de tarefas do dia a dia), assim como boa capacidade de raciocínio. Apesar de importante, a habilidade para matemática teve relação fraca com bons programadores nesse estudo.

Os participantes do estudo passaram por uma dúzia de testes que avaliaram itens como habilidade com números e capacidade de foco para resolução de problemas.

Chantel Prat, professor associado de psicologia na Universidade de Washington, responsável pela pesquisa, acredita na ausência de estudos sobre o que torna um programador realmente bom. “Há uma grave falta de informações sobre o que faz um programador ser bom. Esse é o um campo do mercado de trabalho que anda devagar rumo à igualdade de gênero”, diz, em nota, Prat.

Os pesquisadores contestam a exclusão de pessoas com habilidade para aprender novos idiomas, como francês ou chinês, uma vez que muitos cursos de programação dos Estados Unidos são oferecidos com pré-requisitos de matemática ou até engenharia.