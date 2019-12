Estudo liga tempo demais no escritório com pressão alta

São Paulo – Passar tempo demais no escritório faz com que você tenha maior risco de desenvolver um quadro clínico de pressão arterial alta. É o que concluiu um estudo publicado neste mês no periódico científico Hypertension, da Associação Americana do Coração.

O estudo foi realizado por uma equipe de pesquisadores canadenses. Eles analisam 3.500 mil pessoas que trabalhavam em escritórios ao longo de cinco anos e compararam diferentes grupos com os resultados de pessoas que trabalhavam 35 horas por semana.

Os resultados foram os seguintes: quem trabalha 49 horas por semana ou mais tem 70% mais risco de desenvolver um quadro de pressão alta que pode ser mascarada, ou seja, não facilmente detectada em exames clínicos. Esse grupo também apresentou 66% mais risco de ter pressão alta por longos períodos.

Entre as pessoas que trabalhavam de 41 a 48 horas por semana, o risco caiu para 54% e 42%, respectivamente para ambos os quadros de saúde.

O estudo levou em conta variáveis como índice de massa corporal, idade, sexo, nível de educação, profissão, cargo e outras questões de saúde. Os resultados do estudo foram os mesmos para homens e mulheres.

“As pessoas devem estar cientes de que passar tempo demais trabalhando pode afetar a saúde do coração, e, se elas estiverem trabalhando muito, é necessário que procurem um médico para verificar a pressão arterial com um dispositivo eletrônico vestível”, afirma, em nota, Xavier Trudel, Ph.D. e professor assistente do departamento de medicina social preventiva na Universidade Laval, em Quebec, no Canadá.