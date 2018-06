Estudo faz descoberta inusitada sobre o Tiranossauro Rex

São Paulo — Um novo estudo indica uma descoberta inusitada sobre o dinossauro mais famoso do mundo, o Tiranossauro Rex. Diferentemente da sua representação no filme Jurassic World, de 2015, ele não tinha a habilidade de por a língua para fora, como fazem os humanos.

“Na maioria dos dinossauros extintos, os ossos da língua era muito curtos. E nos crocodilianos com ossos similarmente curtos, a língua é totalmente fixada no inferior da boca”, disse, em nota, a professora Julia Clarke, da Universidade do Texas, nos Estados Unidos, uma das responsáveis pelo estudo.

Para realizar o estudo, os pesquisadores compararam os fósseis de T-Rex com as características dos animais que tiveram origem a partir dos dinossauros, como jacarés, crocodilos e pássaros.

A maior similaridade encontrada foi com os ossos de músculos dos jacarés, por isso, concluíram que a língua do Tiranossauro Rex não poderia ser posta para fora. Já os pássaros evoluíram de modo a perder a possibilidade de usar as patas para manipular a comida e, portanto, desenvolveram maior mobilidade em suas línguas.

O estudo foi publicado no periódico científico PLOS ONE.