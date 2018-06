Estes são os sinais de que alguém gosta de você

São Paulo – Saber que alguém está interessado em você nem sempre é fácil, mas um novo estudo científico indica alguns dos sinais que as pessoas dão quando estão a fim de você.

Publicada no jornal Psychollogical Bulletin, a pesquisa foi feita por pesquisadores da Universidade de Dayton, em Ohio (EUA), com base em 54 outros estudos empíricos diferentes ligados com a atração e os comportamentos não verbais para concluir o que as pessoas fazem quando têm interesse em alguém.

Puxar conversa, fazer contato visual, sorrir e gargalhar são comportamentos das pessoas que tentam chamar sua atenção para um envolvimento amoroso em diferentes culturas mundialmente.

Os pesquisadores indicam que quem está a fim de você vai tentar ganhar sua confiança, buscar afinidades e aumentar o grau de interdependência.

Em alguns países de países ocidentais, como o Brasil, menear de cabeça e imitação de comportamentos também são sinais de interesse amoroso.

O estudo indica ainda que as descobertas podem ser aplicadas também para outros relacionamentos que não seja necessariamente amorosos. R. Matthew Montoya, pesquisador que liderou o levantamento, diz, em nota, que esses sinais podem ser notados em relacionamentos entre médicos e pacientes pais e filhos ou mesmo vendedores e clientes.

Mitos

O levantamento da Universidade de Dayton também indicou alguns dos mitos sobre as demonstrações de interesse.

Não foram encontradas evidências de que comportamentos como jogar o cabelo, usar roupas chamativas, fazer gestos enquanto fala, levantar sobrancelhas, inclinar-se sobre uma mesa para falar com alguém ou ter uma postura corporal aberta tenham relação com comportamentos de pessoas que gostam de você.