Este adesivo pode dizer se sua pele precisa de mais hidratação

São Paulo – A L’Oreal, em parceria com o pesquisador de nanotecnologia do MIT John Rogers, desenvolveu um sensor vestível semelhante a um adesivo que é capaz de monitorar os níveis de hidratação da pele. Menor que um Band-Aid, o “My Skin Track pH by La Roche-Posay” mede o pH da região onde é aplicado e ajuda a evitar problemas como inflamações cutâneas.

Uma pele saudável tem pH entre 4,5 e 5,5. De acordo com a empresa, um equilíbrio de pH fora deste alcance pode desencadear “respostas inflamatórias”, incluindo “secura, eczema e dermatite atópica”.

O adesivo pode ser aplicado no braço ou no antebraço do usuário e mede o pH em 15 minutos. O diferencial do “My Skin Track” em relação aos dispositivos na mesma linha, como alguns tipos de anéis inteligentes, é a agilidade na medição e a pequena quantidade de suor necessária para gerar os dados sobre o organismo.

Após os 15 minutos, o usuário deve tirar uma foto do adesivo a partir de um aplicativo. A disposição dos corantes contidos no adesivo indica o resultado. Em seguida, o aplicativo sugere produtos adequados para a pele, segundo o site Engadget. O produto ainda será testado com acompanhamento de dermatologistas da marca antes de um lançamento comercial.

Veja abaixo o vídeo de lançamento do adesivo (em inglês, com legendas automáticas):